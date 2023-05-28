Уступки ради мира: к чему пришли Баку и Ереван на саммите ЕАЭС

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Азербайджан и Армения готовы и дальше встречаться при посредничестве РФ

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Метцель; 5-tv.ru

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Азербайджан и Армения готовы встречаться при посредничестве России и договариваться.

Есть ли какая-то альтернатива для Европы? Есть. Нормализовать отношения с непосредственными соседями. Москва называет новую реальность «Большая Евразия», Пекин — «Один пояс — один путь». Суть не меняется — проект предполагает объединение интересов всех стран, что расположены на континенте Евразия и ближайших островах.

Если мы посмотрим на географию масштабного проекта, место и роль России трудно недооценить. Тем более, что «собирать земли» Москва начала заранее в ЕврАзЭС — евразийское экономическое сообщество. Общая история и русский язык — могут сделать организацию хребтом будущего трансконтинентального объединения.

Легко ли сплотить Евразию? Очевидно, что нет — тут две трети населения планеты, несколько цивилизационных центров. Столько интересов переплетено, столько конфликтов. Но примирение Ирана и Саудовской Аравии, возвращение Сирии в Лигу арабских государств после гражданской войны — оптимистичные сигналы. Армения и Азербайджан, судя по заявлениям, сделанным в Москве, решились, наконец, примириться, и сейчас утрясают противоречия. Работа колоссально сложная, раз даже на официальных встречах так искрит.

«Надо очень хорошо постараться или иметь очень буйную фантазию чтобы в моих словах увидеть территориальные претензии», — сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на саммите ЕАЭС.

«С декабря мы имеем гуманитарный кризис, потому что из-за закрытия Лачинского коридора для поставки необходимых продуктов создаются барьеры», — отметил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Никакой коридор не заблокировал. Что касается дороги Лачин — Ханкенди, то она открыта», — указал Алиев.

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«Вы сказали: „Лачинская дорога“. Согласно нашему трехстороннему заявлению, Лачинской дороги не существует. Существует Лачинский коридор», — заявил в ответ Пашинян.

«Коридор, дорога, прочее-прочее — это важно, и здесь есть определенные противоречия. Но гораздо важнее то, о чем вы сейчас сказали — и президент Азербайджана, и премьер-министр Армении — что принципиальному вопросу территориальной целостности есть договоренность, тоже принципиального характера», — заметил президент РФ Владимир Путин.

Самое важное, что даже несмотря на острую полемику лидеры обеих стран и Азербайджана и Армении готовы встречаться при посредничестве Москвы и договариваться. Вот и в тот день после открытой перепалки — через несколько часов они встретились еще раз, на троих, и договорились в течение недели утрясти технические вопросы.

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