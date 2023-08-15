«Огромная утрата»: Юрий Никулин высказался о смерти клоуна Андрюши

Смерть легендарного циркового артиста потрясла многих людей.

Смерть артиста Андрея Николаева, более известного как клоун Андрюша, стала потерей для всего российского цирка. Об этом заявил пресс-секретарь Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Юрий Никулин.

Он знал покойного как исключительно позитивного человека, подобных которому сейчас остается уже не так много, передает издание NEWS.ru.

«Очень образованный, очень воспитанный, интеллигентный человек. Огромная утрата для российского цирка», — говорит Никулин.

Николаева экстренно госпитализировали 12 августа, а в ночь на 14 августа он скончался. По сообщению пресс-службы «Росгосцирка», прощание с легендарным артистом состоится 18 августа в здании цирка на Цветном бульваре, где тот последний раз выступал четыре года назад.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что за несколько дней до смерти у Николаева обнаружили острую стадию желтухи и коронавирус.