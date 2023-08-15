Пожар на элетроподстанции произошел в Ленинградской области

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошел пожар на Восточной электроподстанции. Возгорание началось еще вечером около 19 часов. Спасатели продолжают вести борьбу с огнем до сих пор. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с места инцидента.

По данным 5-tv.ru, горит трансформатор. Сведений о пострадавших не поступало.

В пресс-службе МЭС Северо-Запада заявили, что причиной пожара является технологическое нарушение в работе оборудования.

Последствий для потребителей в связи с возгоранием зафиксировано не было. Энергоснабжение осуществляется в штатном режиме.

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