Огненный ад: что происходит в Дагестане после взрыва на АЗС

Для эвакуации в республику прибыл спецборт МЧС.

Растет число погибших при взрыве в Махачкале — спасатели до сих пор разбирают завалы. К этой минуте известно, что жертв минимум 35, пострадавших — более 100.

После консилиума врачей раненых могут перевезти в Москву. Для эвакуации в Дагестан прибыл спецборт МЧС.

Следователи выясняют, что стало причиной пожара в автосервисе, из-за которого взорвалась автозаправка. Корреспондент «Известий» Игорь Капориков передает из Дагестана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при взрыве на АЗС в Дагестане. Трагедия произошла поздним вечером 14 августа.