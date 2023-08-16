Скончался пострадавший при обстреле ВСУ житель белгородского села

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 12 0

Мужчина получил множественные травмы, несовместимые с жизнью.

Скончался пострадавший при обстреле ВСУ житель белгородского села

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Тема:
Спецоперация

Житель села Новая Таволжанка, пострадавший при обстреле населенного пункта украинскими националистами, скончался. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«У мужчины были обширные кровопотери, множественные переломы ребер и слепые осколочные ранения грудной клетки, проникающие в плевральную полость левого легкого. Врачи пытались сделать все, что в их силах», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким мужчины.

ВСУ ударили по населенному пункту накануне. Известно, что пострадала еще одна женщина. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное, пациенте оказывается вся необходимая помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что работник сельхозпредприятия пострадал при попытке проникновения ДРГ под Брянском.

Тема:
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Скончался пострадавший при обстреле ВСУ житель белгородского села

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