Скончался пострадавший при обстреле ВСУ житель белгородского села
Мужчина получил множественные травмы, несовместимые с жизнью.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Житель села Новая Таволжанка, пострадавший при обстреле населенного пункта украинскими националистами, скончался. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«У мужчины были обширные кровопотери, множественные переломы ребер и слепые осколочные ранения грудной клетки, проникающие в плевральную полость левого легкого. Врачи пытались сделать все, что в их силах», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким мужчины.
ВСУ ударили по населенному пункту накануне. Известно, что пострадала еще одна женщина. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное, пациенте оказывается вся необходимая помощь.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что работник сельхозпредприятия пострадал при попытке проникновения ДРГ под Брянском.
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