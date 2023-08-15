Работник сельхозпредприятия пострадал при попытке проникновения ДРГ под Брянском
Мужчина доставлен в больницу.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Один человек пострадал при попытке диверсионно-разведывательной группы ВСУ проникнуть на территорию Брянской области. Об этом губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале.
«По уточненной информации, в результате действий украинских националистов пострадал работник сельхозпредприятия. В настоящее время он доставлен в районную больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал чиновник.
Во вторник, 15 августа, ВС РФ отразили попытку диверсионно-разведывательной группы ВСУ проникнуть на территорию Брянской области. Российские военнослужащие действовали в команде с сотрудниками ФСБ. Противник пытался совершить диверсионную вылазку в районе населенного пункта Курковичи в Стародубском муниципальном округе.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что белгородское село Новая Таволжанка оказалось под обстрелом боевиков киевского режима.
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