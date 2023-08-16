Пресс-секретарь Байдена случайно опубликовала пост от имени президента США

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 6 0

Теперь американцы задаются вопросом, не ведет ли Карин Жан-Пьер аккаунт американского лидера?

Пресс-секретарь Байдена случайно опубликовала пост от имени президента США

Фото: www.globallookpress.com / Annabelle Gordon - CNP

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Пресс-секретарь Джо Байдена Карин Жан-Пьер по ошибке опубликовала пост на своей странице в соцсети X (прежнее название Twitter) от лица президента США. Сообщение было удалено в течение получаса с момента его публикации.

«Инвестировать в Америку — значит инвестировать во всю Америку. Когда я баллотировался в президенты, я пообещал, что не оставлю без внимания ни одну часть страны», — говорилось в сообщении.

Как сообщает Washington Examiner, одновременно с публикацией этого поста на странице самого Байдена вышло похожее заявление.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что американский лидер пошутил по поводу «списания со счетов» из-за своего возраста. Байдену в ноябре исполнится 81 год. Он является самым возрастным президентом в истории США.

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