США вместе с Турцией и Украиной ищут альтернативные пути экспорта зерна

Вашингтон не исключает «военного решения» вопроса вывоза украинской сельхозпродукции.

США обсуждают с Турцией, Украиной и другими странами Восточной Европы альтернативные после экспорта украинского зерна после приостановки Россией действия зерновой сделки. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальные источники.

По данным издания, план Вашингтона предусматривает к октябрю «увеличение мощностей» Украины по экспорту зерна до четырех миллионов тонн в месяц. Большая часть продукции будет отправляться по Дунаю и Черному морю в ближайшие порты Румынии, а оттуда — «в другие пункты назначения». Такой маршрут — более медленный и дорогостоящий, отмечает газета.

Тем временем Турция и ООН должны будут предпринимать шаги по возвращению России в зерновую сделку. При этом США рассматривают все потенциальные варианты по увеличению экспортных возможностей Украины, включая «военные решения».

Россия вышла из «зерновой сделки» 17 июля. В Москве неоднократно подчеркивали, что готовы вернуться к ее обсуждению, как только страны Запада выполнят часть соглашения по экспорту российской сельхозпродукции и удобрений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Турции ожидают встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в конце августа или начале сентября. Основной темой переговоров называют варианты возобновления зерновой сделки.