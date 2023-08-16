Самые высокие зарплаты: названы лучшие сферы работы для пенсионеров

Какие выводы можно сделать по итогам свежего исследования?

Эксперты выяснили, что самые высокие зарплаты пенсионеры в России получают в сферах строительства и недвижимости. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, доход пенсионера, работающего, например, в компании, которая занимается недвижимостью, может составить 88 тысяч рублей. На втором месте находятся сферы производства и агропрома — в этих секторах работодатели предлагают в среднем 70 тысяч рублей.

Затем следуют транспорт и логистика, в которых можно заработать примерно 65 тысяч рублей. Без наличия специального образования и опыта в офисной службе, а также сферах услуг, красоты и здоровья можно в среднем зарабатывать от 43 до 45 тысяч рублей.

В финансовой и страховой областях студенты и пенсионеры могут получить предложение с зарплатой в 40 тысяч, в то время как в торговле — 36 тысяч, в IT — 33 тысячи, в маркетинге и PR — 32 тысячи, в сфере образования и культуры — 30 тысяч.

В целом эксперты исследовали около 40 тысяч вакансий. Они были размещены на сайтах популярных сервисов по поиску работы.

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