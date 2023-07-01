Названы социальные льготы, о которых мало кто знает в России

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Экономист Хрусталева: родители первоклассников и пенсионеры могут получить дополнительную выплату от работодателя

Названы социальные льготы, о которых мало кто знает в России

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Помимо уже всех известных, существует еще ряд мелких выплат от государства.

Некоторые люди в России могут получать дополнительные выплаты от своих работодателей. Об этом URA.RU рассказала вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева.

Например, родители первоклассников, новоиспеченные родители, а также пенсионеры. Оказывается, что если работодатель принимает участие в специальной программе социальной поддержки своих работников, то последним будут выплачены дополнительные деньги.

«На этом уровне могут устанавливаться выплаты родителям первоклассников, дополнительные — при рождении детей, при выходе на пенсию, за определенный период работы в компании», — заявила Хрусталева.

По ее словам всю подробную информацию об этом можно найти в локальных актах работодателя.

Однако на этом еще не все. Существует еще ряд мелких выплат от государства, например, для медицинских работников первичного звена (доктора районных больниц, скорая помощь и другие).

«Размер выплат составляет от 4 500 до 18 500 рублей. Эти пособия начали действовать с начала текущего года», — говорит собеседник издания.

Она добавила, что к таким нераспространенным выплатам можно отнести также денежные средства донорам крови.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что изменится в жизни россиян с 1 июля 2023 года.

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