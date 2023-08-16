В Германии заявили о пристальном наблюдении за экономикой России

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 33 0

Немецкие журналисты констатируют — введенные антироссийские санкции не оказывают того влияния, которого хотели видеть западные страны.

В Германии заявили о пристальном наблюдении за экономикой России

Фото: www.globallookpress.com / Edgar GutiÃ©rrez

Читайте нас в: Дзен Новости

Германия пристально следит за экономикой России и наблюдает, что санкции не нанесли ей серьезного вреда. Об этом заявил в своей статье для немецкого издания Tagesspiegel журналист Альбрехт Мейер.

В подтверждение своих слов он привел прогнозы — ВВП страны в наступающем году может вернуться к показателям до конфликта на Украине. Журналист также отверг мнение о том, что Россия в течение десяти лет не сможет оправиться от последствий введенных ограничений. Он указал — сегодня все выглядит иначе.

Усиленное санкционное давление на Россию продолжается со стороны Запада с первого дня спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми санкциями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сербия отказалась присоединяться к антироссийским санкциям Запада и осталась союзником России.

+15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
97.42
-3.62 106.57
-4.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:36
Угасла за несколько дней: какая роковая ошибка привела к смерти Ирины Мирошниченко
11:36
Число пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале возросло до 84
11:35
Минобороны назвало имена украинцев, участвовавших в биологических проектах США
11:33
Профессор-экономист рассказала россиянам о «льготных» путешествиях
11:30
МВД предложило упростить получение информации из интернета до суда
11:22
Молодой мужчина утонул в фонтане в центре Екатеринбурга

Сейчас читают

"Мы притягиваем похожих": причина страданий Бузовой кроется в ней самой
Украина бросила в бой последнее крупное резервное подразделение
Байден пожалел денег на своего «сукиного сына» Зеленского: один обман?
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку