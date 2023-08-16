В Германии заявили о пристальном наблюдении за экономикой России

Немецкие журналисты констатируют — введенные антироссийские санкции не оказывают того влияния, которого хотели видеть западные страны.
Фото: www.globallookpress.com / Edgar GutiÃ©rrez
Германия пристально следит за экономикой России и наблюдает, что санкции не нанесли ей серьезного вреда. Об этом заявил в своей статье для немецкого издания Tagesspiegel журналист Альбрехт Мейер.
В подтверждение своих слов он привел прогнозы — ВВП страны в наступающем году может вернуться к показателям до конфликта на Украине. Журналист также отверг мнение о том, что Россия в течение десяти лет не сможет оправиться от последствий введенных ограничений. Он указал — сегодня все выглядит иначе.
Усиленное санкционное давление на Россию продолжается со стороны Запада с первого дня спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми санкциями.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сербия отказалась присоединяться к антироссийским санкциям Запада и осталась союзником России.
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