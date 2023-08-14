«Смеется в лицо»: в США возмутились из-за поведения Сербии

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 324 0

CNN: Сербия остается союзником РФ, несмотря на давление Запада

«Смеется в лицо»: в США возмутились из-за поведения Сербии

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Тема:
Спецоперация

Действия страны по отношению к России не нравятся американцам. Почему?

Сербия отказалась присоединяться к антироссийским санкциям Запада и осталась союзником России. Об этом сообщает CNN.

В материале отмечается, что, несмотря на давление со стороны западных стран, Сербия не отреклась от сотрудничества с Россией, но и не сблизилась с НАТО и Евросоюзом.

«Нам говорили, что Вучич присоединится к санкциям и покажет, что он действительно на нашей стороне. Этого не случилось. Нам говорили, что он не пойдет на сближение с Россией. Он подписал соглашение о безопасности с Путиным в сентябре. Раз за разом он смеется в лицо Западу», — заявила CNN депутат и председатель Комитета по иностранным делам Великобритании Алисия Кернс.

Усиленное санкционное давление на Россию продолжается со стороны Запада с первого дня спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми санкциями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США расширили санкционный список против России и внесли в него, в частности, бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена.

Тема:
Спецоперация
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