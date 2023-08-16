Из порта Одессы вышло первое судно по временному коридору

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 129 0

Украина пытается искать пути доставки зерна после выхода России из Черноморской инициативы.

Из порта Одессы вышло первое судно по временному коридору

Фото: www.globallookpress.com / Serguei Fomine

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Первое судно вышло из порта Одессы по открытому Украиной временному коридору. Об этом сообщил министр инфраструктуры страны Александр Кубраков.

«Контейнеровоз Joseph Schulte вышел из порта Одессы и движется по установленному для гражданских судов временному коридору в/из черноморских морских портов Украины», — уточнил он.

Ожидается, что судно проследует до Босфора. На его борту 30 тысяч тонн груза.

Напомним, что Россия вышла из «зерновой сделки» 17 июля. В Москве неоднократно подчеркивали, что готовы вернуться к ее обсуждению, как только страны Запада выполнят часть соглашения по экспорту российской сельхозпродукции и удобрений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США обсуждают с Турцией, Украиной и другими странами Восточной Европы альтернативные после экспорта украинского зерна после приостановки Россией действия зерновой сделки.

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