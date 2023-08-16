Из порта Одессы вышло первое судно по временному коридору

Первое судно вышло из порта Одессы по открытому Украиной временному коридору. Об этом сообщил министр инфраструктуры страны Александр Кубраков.

«Контейнеровоз Joseph Schulte вышел из порта Одессы и движется по установленному для гражданских судов временному коридору в/из черноморских морских портов Украины», — уточнил он.

Ожидается, что судно проследует до Босфора. На его борту 30 тысяч тонн груза.

Напомним, что Россия вышла из «зерновой сделки» 17 июля. В Москве неоднократно подчеркивали, что готовы вернуться к ее обсуждению, как только страны Запада выполнят часть соглашения по экспорту российской сельхозпродукции и удобрений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США обсуждают с Турцией, Украиной и другими странами Восточной Европы альтернативные после экспорта украинского зерна после приостановки Россией действия зерновой сделки.