«Заживать будет не так быстро»: к чему стоит готовиться Ладе Дэнс после ДТП

Эксперт считает, что авария, в которой пострадала звезда, произошла по стечению обстоятельств.

Певица Лада Дэнс, недавно попавшая в ДТП возле Подольска, до сих пор находится на реабилитации. Астролог Дмитрий Ваказов рассказал изданию «Страсти», к чему стоит готовиться звезде.

Авария произошла из-за стечения различных обстоятельств, уверен эксперт. В первую очередь, говорит он, дело в Петле Меркурия, который вошел в нее как раз накануне инцидента — 4 августа.

Именно он, по мнению специалиста, отвечает за транспорт и коммуникации, будь то обычные пробки или более серьезные обстоятельства, как в данном случае. К тому же, в этот период все еще господствовал остаточный шлейф от Полнолуния в Водолее, который несет с собой раздражение и сильные эмоции.

Также Ваказов отмечает, что стоит обратить внимание на водителя, который во что бы то ни стало хочет доказать свою невиновность. По мнению астролога, сейчас этого делать не стоит во избежание рисков.

К тому же, авария произошла в период холостой Луны — с четырех до семи утра — когда лучше отказываться от любых инициатив, в том числе поездок. Говоря о восстановлении звезды после ДТП, астролог обращает внимание на ретроградную Венеру.

В период ее активности лучше избегать каких-либо вмешательств, особенно во внешний вид, тем более — с помощью скальпеля. Дэнс стоит повременить с этим, ведь изменения могут быть восприняты в негативном ключе.

Следовательно, придется что-то исправлять, говорит Ваказов. Заживать все будет не так быстро, считает астролог.

Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат Дэнс намерен отсудить у виновника ДТП 12 миллионов.