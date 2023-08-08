«Будет иск»: адвокат Лады Дэнс намерен отсудить у виновника ДТП 12 миллионов

Ночью знаменитости потребовалась вторая операция на лицо. Ее состояние продолжает ухудшаться.

Адвокат известной певицы и актрисы Лады Дэнс планирует обратиться в суд с иском, чтобы взыскать деньги с предполагаемого виновника аварии с участием звезды. Предварительная сумма — 12 миллионов рублей. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил продюсер пострадавшей артистки Сергей Пудовкин.

Состояние Дэнс ухудшается. По словам Пудовкина, ночью ей потребовались вторая операция на лицо — слишком уж серьезны разрывы и порезы. Врачи сейчас запрещают общаться с пострадавшей.

«Сейчас реальная проблема с ее здоровьем. Адвокат иск подготовил завтра направит в суд», — прокомментировал Пудовкин.

Представитель знаменитости поделился — проведенная экспертиза подтвердила, что в момент аварии водитель находился в адекватном состоянии. К сожалению, свою роль сыграла транспортная компания, которая не обеспечила соответствующий уровень безопасности, уточнил он.

«Уже сейчас зафиксированы нарушения правил перевозки пассажиров. Будет иск. Предварительная сумма — 12 миллионов рублей», — заключил Пудовкин.

Авария с участием Лады Дэнс произошла 5 августа. Она вместе с подругой возвращалась с концерта на арендованном автомобиле. Беда настигла женщин в Московской области. С места ДТП певица была госпитализирована в Институт микрохирургии мозга в тяжелом состоянии. Для этого была привлечена санавиация. Сейчас она находится в частной клинике.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лада Дэнс отказалась от псевдонима после ДТП.