Молодой мужчина утонул в фонтане в центре Екатеринбурга

Тело молодого мужчины обнаружили в фонтане «Каменный цветок», расположенном прямо в центре Екатеринбурга. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по региону.

Правоохранители уточнили, что следов насильственной смерти не обнаружено, криминала в случившемся нет. Тем не менее, точную причину смерти определят судмедэксперты.

По словам очевидцев, у фонтана, где утонул 25-летний, обнаружены личные вещи и велосипед. Предположительно, он решил искупаться и утонул, сообщает местный портал Е1.

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