Молодой мужчина утонул в фонтане в центре Екатеринбурга

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 15 0

Рядом с водным объектом были обнаружены личные вещи и велосипед. Возможно, молодой человек решил искупаться.

Молодой мужчина утонул в фонтане в центре Екатеринбурга

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Тело молодого мужчины обнаружили в фонтане «Каменный цветок», расположенном прямо в центре Екатеринбурга. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по региону.

Правоохранители уточнили, что следов насильственной смерти не обнаружено, криминала в случившемся нет. Тем не менее, точную причину смерти определят судмедэксперты.

По словам очевидцев, у фонтана, где утонул 25-летний, обнаружены личные вещи и велосипед. Предположительно, он решил искупаться и утонул, сообщает местный портал Е1.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жительница Сахалина погибла, когда плавала с ребенком на надувном матрасе. Его перевернуло волной, мать с сыном тут же начали тонуть.

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Молодой мужчина утонул в фонтане в центре Екатеринбурга

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