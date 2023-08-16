«Уменьшить риск смерти»: какой должна быть верхняя граница давления

Доктор объяснил, как необходимо трактовать полученные результаты.

Верхняя граница давления в идеале не должна быть выше 120 миллиметров ртутного столба — в противном случае можно диагностировать гипертонию. Об этом изданию Газета.ру сообщил врач-кардиолог Вадим Закиев.

«На самом деле снижение давления до 120 миллиметров ртутного столба или ниже позволяет дополнительно уменьшить риск смерти от любых причин на 27%, как показало исследование SPRINT 2015 года», — пояснил специалист.

Однако около 30-50% пациентов, страдающих гипертонией, не удается снизить верхнее давление до сбалансированного значения. Поэтому кардиолог посоветовал пациентам принимать препараты, в которых содержатся необходимые вещества.

«Пациент с гипертонией должен принимать как минимум два лекарства для снижения давления, но часто им назначают еще больше: четыре-пять препаратов. Решить эту проблему может прием комбинированных препаратов, в которых содержатся два и более действующих веществ», — говорит Закиев.

Также следует использовать препараты, которые требуют однократного приема, подытожил кардиолог.

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