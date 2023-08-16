Точной даты еще нет: Эрдогану снова откажут во встрече с Путиным?

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 43 0

Реджеп Эрдоган надеется встретиться с Владимиром Путиным в августе–сентябре

Точной даты еще нет: Эрдогану снова откажут во встрече с Путиным?

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Читайте нас в: Дзен Новости

Турецкий лидер может приехать на встречу с президентом России, если у того нет планов посетить Анкару?

Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы России Владимира Путина может состояться в августе–сентябре. Об этом заявил турецкий телеканал A haber.

Предполагается, что на ожидаемой Владимир Путин и Реджеп Эрдоган будут обсуждать, в том числе, возможность возобновления зерновой сделки, из которой Россия вышла еще 18 июля в связи с неисполнением ее требований в рамках достигнутых ранее договоренностей.

Точной даты возможной встречи все еще нет. Тем не менее по словам источника канала, если Путин не посетит Турцию сам, то не исключена поездка Эрдогана. Также СМИ стало известно, что турецкий лидер планирует поездку в Венгрию 20 августа, а в сентябре прибудет в Индию для участия в G20. Ранее Индия выразила надежду на приезд Путина на саммит «большой двадцатки».

Ранее 5-tv.ru писал, как в Турции готовятся к визиту Путина.

+25° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
97.42
-3.62 106.57
-4.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:11
Житель Урала заманил девятилетнюю девочку в квартиру и удерживал ее
13:06
Раскрыты подробности внезапной смерти 36-летней звезды «Игры престолов»
13:05
Собянин: московские врачи делают все для спасения пациентов из Махачкалы
13:00
Индия может начать проводить взаиморасчеты с Россией в рублях
12:57
«Хулиганка!» — Брухунова оголилась перед Петросяном на курорте
12:48
В Махачкале опознали 13 погибших после взрыва на АЗС

Сейчас читают

Необходимость или психологическое расстройство – где грань?
СМИ: Наталья Рагозина стала вдовой через год после свадьбы
Российскую нефть для Китая вывели на открытую воду: Севморпуть потребовал ледоколы
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку