Есть реальная угроза? Огромный астероид подойдет максимально близко к Земле

Что по этому поводу говорят ученые? Насколько критична ситуация?

Буквально через неделю, 23 августа, в 11:18 по московскому времени астероид 6037 со скоростью 14 километров в секунду пройдет мимо Земли на расстоянии всего в 0,04 от среднего расстояния от Земли до Солнца. По мнению некоторых ученых, 6037 несет реальную опасность для человечества, передает ТАСС.

6037 был обнаружен учеными еще в марте 1988 года. С тех пор он не вызывал беспокойства ученых, однако некоторое время назад они обнаружили, что его траектория проходит слишком близко к нашей планете. Астрономы считают опасными объекты, пересекающие орбиту Земли на расстоянии менее 7,5 миллиона километров, в то время, как 6037 приблизится к нам практически на 6 миллионов километров.

Опасения также вызывают размеры космического тела. Нашумевший в феврале 2013 года «челябинский метеорит» имел диаметр около 15 метров и имел скорость порядка 18 км в секунду. Приближающийся же к Земле астероид, по расчетам ученых, больше своего челябинского собрата более, чем в 60 раз.

Российский астрофизик, доктор физико-математических наук Хабибулло Абдусаматов считает, что приближающийся астероид опасен хотя бы потому, что он очень большой. Однако, несмотря на то, что астероидов в космосе очень много, и они периодически «гладят» Землю, задевают они ее крайне редко, например, в случае изменения орбиты.

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