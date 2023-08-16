Тотальная мобилизация? Что ждет Украину после разгрома последнего резерва ВСУ
Военный эксперт Кнутов: Украина находится на пороге тотальной мобилизации
Фото, видео: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine;Личный архив / Юрий Кнутов; 5-tv.ru
На запорожском направлении в бои вступила последняя резервная десантно-штурмовая бригада националистов.
Отправка в бой последнего крупного резерва ВСУ в виде 82-й десантно-штурмовой бригады еще не означает скорого падения Украины, но страну, скорее всего, ожидает тотальная мобилизация. Об этом 5-tv.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
Он отметил, что дополнительные резервы украинской армии могут сейчас находиться в Великобритании и ЕС, которые обязались в этом году обучить 20 и 30 тысяч боевиков ВСУ соответственно. Часть из них может сейчас проходить подготовку, а затем быть переброшена в зону боевых действий для продолжения контрнаступления или отражения ответных маневров армии России.
«Поэтому, прежде чем говорить о каких-то решительных действиях с нашей стороны, мы должны четко понимать, какие ресурсы находятся у Украины за рубежом, насколько они боеспособны, подготовлены и могут вести боевые действия. Ну и не надо забывать о том, что на Украине сегодня прозвучало заявление о необходимости проведения тотальной мобилизации, если это потребуется. Такое может тоже произойти. Поэтому киевский режим готов на любые жертвы, готов воевать до последнего украинца — лишь бы удержаться у власти», — говорит Кнутов.
В ходе контрнаступления ВСУ пустили в бой последнее крупное подразделение из резервов — 82-ю десантно-штурмовую бригаду численностью в две тысячи человек.
Она подкреплена боевыми машинами Marder и Stryker, а также танками Challenger 2. Боевиков развернули в районе населенного пункта Работино в Запорожской области.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что около 500 боевиков ВСУ отказались наступать на запорожском направлении.
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