Тотальная мобилизация? Что ждет Украину после разгрома последнего резерва ВСУ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 444 0

Военный эксперт Кнутов: Украина находится на пороге тотальной мобилизации

Фото, видео: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine;Личный архив / Юрий Кнутов; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

На запорожском направлении в бои вступила последняя резервная десантно-штурмовая бригада националистов.

Отправка в бой последнего крупного резерва ВСУ в виде 82-й десантно-штурмовой бригады еще не означает скорого падения Украины, но страну, скорее всего, ожидает тотальная мобилизация. Об этом 5-tv.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Он отметил, что дополнительные резервы украинской армии могут сейчас находиться в Великобритании и ЕС, которые обязались в этом году обучить 20 и 30 тысяч боевиков ВСУ соответственно. Часть из них может сейчас проходить подготовку, а затем быть переброшена в зону боевых действий для продолжения контрнаступления или отражения ответных маневров армии России.

«Поэтому, прежде чем говорить о каких-то решительных действиях с нашей стороны, мы должны четко понимать, какие ресурсы находятся у Украины за рубежом, насколько они боеспособны, подготовлены и могут вести боевые действия. Ну и не надо забывать о том, что на Украине сегодня прозвучало заявление о необходимости проведения тотальной мобилизации, если это потребуется. Такое может тоже произойти. Поэтому киевский режим готов на любые жертвы, готов воевать до последнего украинца — лишь бы удержаться у власти», — говорит Кнутов.

В ходе контрнаступления ВСУ пустили в бой последнее крупное подразделение из резервов — 82-ю десантно-штурмовую бригаду численностью в две тысячи человек.

Она подкреплена боевыми машинами Marder и Stryker, а также танками Challenger 2. Боевиков развернули в районе населенного пункта Работино в Запорожской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что около 500 боевиков ВСУ отказались наступать на запорожском направлении.

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