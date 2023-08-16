«Не хотят быть пушечным мясом»: боевики ВСУ отказалась наступать под Запорожьем

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 10 0

Балицкий заявил об отказе 500 боевиков ВСУ наступать под Запорожьем

«Не хотят быть пушечным мясом»: боевики ВСУ отказалась наступать под Запорожьем

Фото: www.globallookpress.com / Edgar GutiÃ©rrez

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Почему неонацисты не выполняют приказы своих командиров?

Около 500 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались наступать на запорожском направлении, а это два из трех аэромобильных батальона. Об этом рассказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Он отметил, что неонацисты отказались идти в бой «из-за низкого морально-психологического состояния».

«Не хотят быть пушечным мясом», — отметил Балицкий в сообщении в Telegram-канале.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские террористы продолжают терять живую силу. В частности, на купянском направлении, где положение всушников поистине печально.

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