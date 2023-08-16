Молдавия поможет Украине с вывозом зерна: стратегия разработана

Кишинев защищает интересы украинских экспортеров сельхозпродукции, пока его собственные аграрии вынуждены сбывать зерно за бесценок.

Молдавия намерена построить как минимум три временных причала на реке Прут для увеличения перевозок зерна водным путем. Об этом сообщает EADaily, цитируя министра сельского хозяйства и пищевой промышленности республики Владимира Болю.

По словам чиновника, причалы значительно облегчат жизнь фермерам, так как позволят перевозить в разы дешевле и больше продукции, чем наземным транспортом. Разница будет «фантастической», заявил Боля. Кроме того, планируется, что через порты будет осуществляться перевалка украинской сельхозпродукции.

«Молдавия обеспечивает транзит сельскохозяйственной продукции с Украины в ЕС, но с учетом интересов молдавских фермеров и того факта, что мы являемся страной — производителем и экспортером зерна», — подчеркнул Боля.

Однако молдавские аграрии считают, что для руководства страны важнее как раз украинские экспортеры, у которых самые низкие цены на зерно. Из-за этого местные фермеры вынуждены отдавать свою продукцию за бесценок.

Молдавские аграрии ранее просили власти республики по примеру других стран ЕС ограничить ввоз зерновых с Украины и обеспечить приоритетный экспорт молдавской сельхозпродукции. Однако правительство категорически отказало, сославшись на политические причины. В связи с этим фермеры Молдавии на этой неделе возобновили акции протеста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США обсуждают с Турцией, Украиной и другими странами Восточной Европы альтернативные пути экспорта украинского зерна после приостановки Россией действия зерновой сделки.