Российские силы ПВО уничтожили украинский самолет Су-25 в ДНР

Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-25 в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Вражеское судно было перехвачено в районе населенного пункта Новотроицкое, уточнили в военном ведомстве. Также за минувшие сутки ВС РФ ликвидировали в ДНР четыре снаряда системы залпового огня западного производства HIMARS, а также два реактивных снаряда «Ураган».

Кроме того, районах нескольких населенных пунктов в Харьковской области, ДНР и ЛНР были сбиты 26 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны сообщило о сбитом в Крыму беспилотнике ВСУ.