Российские силы ПВО уничтожили украинский самолет Су-25 в ДНР

Вражеское судно было сбито в районе населенного пункта Новотроицкое.
Фото: www.globallookpress.com / Thomas Steffan
Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-25 в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Вражеское судно было перехвачено в районе населенного пункта Новотроицкое, уточнили в военном ведомстве. Также за минувшие сутки ВС РФ ликвидировали в ДНР четыре снаряда системы залпового огня западного производства HIMARS, а также два реактивных снаряда «Ураган».
Кроме того, районах нескольких населенных пунктов в Харьковской области, ДНР и ЛНР были сбиты 26 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны сообщило о сбитом в Крыму беспилотнике ВСУ.
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