Минобороны сообщило о сбитом в Крыму беспилотнике ВСУ

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 150 0

Киевский режим продолжает террористические атаки на регионы России.

Минобороны сообщило о сбитом в Крыму беспилотнике ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Majdi Fathi

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Российские военные при помощи средств противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Сегодня около 11 часов пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В среду, 16 августа, также три дрона были обнаружены и уничтожены в районе пяти утра над Калужской областью. Разрушений и пострадавших в результате нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гад территорией Белгородской области вечером во вторник, 15 августа, был обнаружен и уничтожен беспилотник киевского режима.

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