Минобороны сообщило о сбитом в Крыму беспилотнике ВСУ
Киевский режим продолжает террористические атаки на регионы России.
Фото: www.globallookpress.com / Majdi Fathi
Российские военные при помощи средств противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«Сегодня около 11 часов пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
В среду, 16 августа, также три дрона были обнаружены и уничтожены в районе пяти утра над Калужской областью. Разрушений и пострадавших в результате нет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что гад территорией Белгородской области вечером во вторник, 15 августа, был обнаружен и уничтожен беспилотник киевского режима.
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