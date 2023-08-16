Минобороны сообщило о сбитом в Крыму беспилотнике ВСУ

Российские военные при помощи средств противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Сегодня около 11 часов пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В среду, 16 августа, также три дрона были обнаружены и уничтожены в районе пяти утра над Калужской областью. Разрушений и пострадавших в результате нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гад территорией Белгородской области вечером во вторник, 15 августа, был обнаружен и уничтожен беспилотник киевского режима.