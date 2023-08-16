«Луна-25» вышла на орбиту искусственного спутника Луны

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 9 0

Все системы автоматической станции функционируют штатно.

«Луна-25» вышла на орбиту искусственного спутника Луны

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Автоматическая станция «Луна-25» вышла на орбиту искусственного спутника Луны. Станция доставлена туда впервые в российской современной истории. Об этом сообщили в государственной корпорации «Роскосмос».

«Луна-25» проследовала по маршруту «Земля — Луна». Было совершено два включения двигательной установки станции. Первое произошло в 11:57 по московскому времени. Оно продолжалось 242 секунды и все время корректировалось тормозным двигателем.

Второе включение произошло сразу после и продлилось немного больше минуты — 76 секунд. Он корректировалось двигателями мягкой посадки. В 12:03 объект достиг назначенной цели.

Сейчас системы «Луны-25» работают в штатном режиме. Связь со станцией сохраняется устойчивая. «Роскосмос» продолжает проводить сеансы для измерения навигационных параметров.

Ранее 5-tv.ru писал, зачем РФ отправила космическую станцию на Луну.

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