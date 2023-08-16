Скончался генерал ФСО Лопырев, отбывавший наказание в колонии

Осужденный на десять лет генерал ФСО Геннадий Лопырев скончался во время отбывания наказания. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Собеседник уточнил, что генерал ушел из жизни минувшей ночью в больнице в Рязани. Туда он был доставлен из исправительной колонии, где отбывал наказание. Врачи не смогли его спасти.

Точная причина смерти не называется.

Обвинительный приговор был вынесен Лопыреву после задержания в 2016 году. Его признали виновным во взяточничестве в особо крупном размере и незаконном обороте оружия.

Осень 2017 года суд избрал для Лопырева меру пресечения в виде заключения сроком на десять лет. Инстанция также оштрафовала его на 150 миллионов рублей. Фигурант признал, что получил шесть миллионов взяткой и хранил патроны незаконно. Генеральское звание ему было сохранено.

Ранее 5-tv.ru писал, что начальник Майкопского учебного авиаполка Гуров погиб во время учебного полета.