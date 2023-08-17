Отказ от жвачки и не только: как избавится от вздутия живота

Изменив свой образ жизни и рацион, можно избавится от проблем, вызванных метеоризмом.

Врач-терапевт Ирина Андреева назвала девять простых способов лечения метеоризма (вздутие живота). Об этом сообщает портал МедикФорум.

«Употребление достаточного количества жидкости, успокаивающие чаи, физические упражнения и снижение стресса поддерживают пищеварение. Пробиотики могут улучшить кишечную флору. Избегайте жевания жвачки, курения и обратитесь к врачу, если у вас хроническое или болезненное вздутие живота», — пояснила Андреева.

Эксперт отметила, что в силу индивидуальных особенностей организма, важно для начала понять, какие конкретно средства и рекомендации могут оказаться наиболее полезными. Например, чаи из лекарственных трав (мята, ромашка или фенхель) весьма эффективны при лечении вздутия живота, поскольку успокаивают желудок. Однако свою разновидность чая каждый пациент подбирает индивидуально.

Естественно, главным средством в этой области являются пробиотики. Полезные бактерии оказывают благотворное влияние на кишечную флору и сводят пищеварительную дисфункцию к минимуму.

Терапевт также порекомендовала качественно снизить скорость принятия пищи, чтобы уменьшить количество поглощаемого при этом воздуха, что является немаловажным фактором при рассмотрении причин возникновения расстройства.

Однозначно стоит исключить из рациона бобы, капусту, брокколи, газированные напитки и искусственные подсластители.

Как известно, клетчатка очень полезна для здоровья и важна для детоксикации печени, однако увеличивать ее потребление следует постепенно. Дело в том, что резкое увеличение в рационе продуктов с высоким содержанием клетчатки может вызывать метеоризм.

Не менее важно следить за количеством потребляемой жидкости в день. Воды всегда должно быть достаточно для сбалансированной работы пищеварительной системы.

Регулярные физические упражнения также помогают улучшить процесс пищеварения, уменьшить вздутие живота и избавится от пресловутого стресса. Кстати, такие методы релаксации, как йога, медитация и дыхательная гимнастика отлично помогают в снятии нервного напряжения.

Если метеоризм перешел в хроническую стадию и причиняет сильные боли, необходимо обязательно обратиться за медицинской помощью.

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