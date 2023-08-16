Выглядеть моложе на 25 лет: простые советы на каждый день

Есть несколько способов, которые сделают ваш внешний вид более свежим и привлекательным.

Рано или поздно каждый сталкивается с признаками старения. Однако у современных женщин есть масса способов, как держать себя в форме и придавать своему образу молодость, «сбросив» до 25 лишних лет.

Портал Rsute.ru пишет, что особенное внимание нужно уделить уходу за кожей. Совсем морщин не избежать, но можно сделать так, чтобы о них знали только вы.

Для этого нужно регулярно увлажнять кожу, тщательно выбирать косметику, а также проводить деликатный пилинг. Не стоит пренебрегать процедурами у специалистов, ну и, конечно, необходимо помнить про солнцезащитный крем.

Секреты макияжа для тех, кто желает выглядеть моложе, просты. Следует избегать использования тонального крема — лучше заменить его на пудру и хайлайтер.

Вместо жирной темной подводки — светлые тени и не слишком много туши. Потребуется и помада без вызывающих оттенков.

Что касается одежды, эксперты предлагают отказаться от объемных вещей, отдав предпочтение женственным элементам. Так, подойдут прямой крой длины «миди» и однотонность.

Конечно, не стоит забывать о здоровье. Ваш вид скажет вам «спасибо» за правильное питание, умеренные физические нагрузки и здоровый сон.

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