«Большой щелочной Ph»: вредно ли мыть голову обычным мылом

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 35 0

Трихолог Галлямова: мыть голову мылом вредно для кожи

«Большой щелочной Ph»: вредно ли мыть голову обычным мылом

Фото: www.globallookpress.com / Christin Klose

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Щелочь, которая содержится в мыле, наносит существенный вред коже головы и волосам. Об этом изданию NEWS.ru заявила врач трихолог-дерматовенеролог Юлия Галлямова.

Внушительный показатель щелочного Ph устраняет полезные жиры в составе кожного покрова, тем самым нарушая структуру волос и пересушивая кожу головы.

«Мыло имеет очень большой щелочной Ph, вымывающий не только избытки кожного сала и жира, но и обезжиривающий собственные кожу и волосы, нарушая структуру самих волос и пересушивая кожу, что очень вредно для кожи головы. Вообще не советую», — констатировала эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, что эффективность коллагена является темой для дискуссий несмотря на то, что он содержится во многих косметических средствах. Помогут ли они выглядеть моложе, объяснила врач-косметолог Анна Дудина.

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