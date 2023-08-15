«Большой щелочной Ph»: вредно ли мыть голову обычным мылом

Получится ли сэкономить с помощью этого бюджетного средства?

Щелочь, которая содержится в мыле, наносит существенный вред коже головы и волосам. Об этом изданию NEWS.ru заявила врач трихолог-дерматовенеролог Юлия Галлямова.

Внушительный показатель щелочного Ph устраняет полезные жиры в составе кожного покрова, тем самым нарушая структуру волос и пересушивая кожу головы.

«Мыло имеет очень большой щелочной Ph, вымывающий не только избытки кожного сала и жира, но и обезжиривающий собственные кожу и волосы, нарушая структуру самих волос и пересушивая кожу, что очень вредно для кожи головы. Вообще не советую», — констатировала эксперт.

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