«Что мешает?» — Путин указал на низкое потребление рыбы среди россиян

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 238 0

Путин отметил низкое потребление рыбы среди россиян

Фото, видео: www.globallookpress.com / Hans Lippert; 5-tv.ru

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Президент отметил, что важно поддерживать здоровый образ жизни и для этого, в том числе, употреблять морепродукты.

Россияне потребляют рыбы на 5,4 килограмма рыбы меньше нормы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

Российский лидер подчеркнул — для здорового образа жизни необходимо полноценно питаться. В том числе важно употреблять морепродукты.

«Потребление рыбы составило у нас 22,6 кг на человека в 2022 году, а по рекомендациям Минздрава должно быть 28 кг на человека. Илья Васильевич, что нам мешает добиться нужного результата?» — обратился Путин к главе Росрыболовства Илье Шестакову.

Президент также поручил разработать меры по стимулированию потребления рыбы в стране, но отметил, что «рыбные четверги» в СССР были скорее связаны с нехваткой мяса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на российских прилавках скоро будет больше отечественной рыбы. После того как власти запретили ввоз в страну рыбной продукции из недружественных стран, шанс кратно увеличить поставки получили наши производители.

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