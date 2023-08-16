Умер бывший глава департамента судейства РФС Андрей Будогосский

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 18 0

Мужчина скончался на 74-м году жизни.

Умер бывший глава департамента судейства РФС Андрей Будогосский

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский скончался на 74-м году жизни. О причинах смерти пока что неизвестно. Об этом сообщили в службе коммуникации РФС.

Андрей Будогосский работал главным арбитром на матчах чемпионатов СССР и России с 1977 по 1997 год. Работу в РФС он получил в 1999 году. Он занимал должности заместителя председателя инспекторского комитета организации и советника президента Российского футбольного союза по вопросам судейства и инспектирования. А в 2016 году возглавил департамент судейства и инспектирования РФС. Этот пост он занимал до 2018 года.

После того как Будогосский завершил карьеру в футболе, он открыл центр по подготовки рефери «Футбольный арбитр». Многие российские судьи проходили подготовку именно в этом учреждении. Среди них Сергей Карасев, Евгений Турбин и Андрей Чеботарев.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что умер 21-летний российский хоккеист Родион Амиров.

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