Умер бывший глава департамента судейства РФС Андрей Будогосский

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский скончался на 74-м году жизни. О причинах смерти пока что неизвестно. Об этом сообщили в службе коммуникации РФС.

Андрей Будогосский работал главным арбитром на матчах чемпионатов СССР и России с 1977 по 1997 год. Работу в РФС он получил в 1999 году. Он занимал должности заместителя председателя инспекторского комитета организации и советника президента Российского футбольного союза по вопросам судейства и инспектирования. А в 2016 году возглавил департамент судейства и инспектирования РФС. Этот пост он занимал до 2018 года.

После того как Будогосский завершил карьеру в футболе, он открыл центр по подготовки рефери «Футбольный арбитр». Многие российские судьи проходили подготовку именно в этом учреждении. Среди них Сергей Карасев, Евгений Турбин и Андрей Чеботарев.

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