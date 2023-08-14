Умер 21-летний российский хоккеист Родион Амиров

Умер российский хоккеист Родион Амиров. Спортсмену был всего 21 год. Печальную весть сообщил его агент Дэн Милштейн в соцсети X (прежнее название Twitter).

Амиров последние годы боролся с онкологическим заболеванием — опухолью головного мозга. Об этом стало известно зимой прошлого года. С тех пор шла борьба за каждый миг жизни спортсмена, указал Милштейн.

«Родион решил не думать о плохом, он наслаждался каждым днем, встречая его с тем же позитивным настроем, который он демонстрировал на протяжении всей хоккейной карьеры», — рассказал агент Амирова.

Родион Амиров воспитанником «Салавата Юлаева», выступал за юниорские сборные России с 17 до 20 лет. В конце 2020 года провел первые матчи за национальную сборную нашей страны.

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