ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами четыре раза за 15 минут

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 18 0

Боевики вновь нанесли удар по мирному городу. Сколько всего снарядов было выпущено?

ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами четыре раза за 15 минут

Фото: www.globallookpress.com / Сергей Батурин

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Тема:
Спецоперация

Украинские боевики в очередной раз атаковали мирный город. Они за 15 минут нанесли четыре удара по Донецку с помощью кассетных боеприпасов из артиллерии калибра 155 миллиметров. Об инциденте сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20:58 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм (кассетный)», — написали в сообщении.

Затем националисты атаковали Донецк еще три раза. Обстрелы произошли в 21:03, 21:07 и 21:10. Эти удары также пришлись по Киевскому району. В общем счете боевики ВСУ выпустили 11 кассетных снарядов.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ выпустили по Донецку около 150 снарядов.

Тема:
Спецоперация
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