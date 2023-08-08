Ударили по мирным: ВСУ выпустили по Донецку около 150 снарядов

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ВСУ выпустили по Донецку около 150 снарядов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vyacheslav Madiyevskyi; 5-tv.ru

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Тема:
Украинское контрнаступление Спецоперация

После атак повреждены шесть домов в разных районах города.

Донецк этим утром оказался под массированным огнем ВСУ — они более 40 раз обстреляли мирные кварталы. Об этом сообщили местные власти.

В общей сложности по городу выпущено порядка 150 снарядов, в том числе натовского калибра. Самые интенсивные обстрелы — в Кировском, Куйбышевском и Киевском районах города. Известно как минимум об одном пострадавшем.

«Меня взрывной волной ударило в голову, руку. Загорелся, футболка на мне горит, я ее скинул сюда. <…> Минута и все, он (снаряд — Прим. ред.) зашел и взорвался, вон даже стенка отошла одна», — сказал один из пострадавших.

После атак ВСУ повреждены шесть домов в разных районах города, один из них загорелся. В других разрушены стены и балконы.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Тема:
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