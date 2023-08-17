Байден шепотом рассказал об успехах экономики США

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 32 0

Однако далеко не все американцы поверили словам американского лидера.

Байден шепотом рассказал об успехах экономики США

Фото: Reuters / KEVIN LAMARQUE

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Президент США Джо Байден в ходе очередного выступления в Белом доме рассказал об успехах экономики страны. Он сообщил, что газеты Financial Times и The Wall Street Journal назвали его решения «байденомикой». Но в каком ключе — положительном или отрицательном — был использован СМИ этот «термин»? Этим вопросом и задался американский лидер.

Поразмыслив, все же пришел к заключению — «байденомика» работает. Сказал он это шепотом, чем привел в замешательство слушателей, действительно ли это так.

«Президент Джо Байден использовал свой печально известный шепот, чтобы объявить, что его закон о снижении инфляции “работает“», — пишет издание Daily Mail.

Речь идет о климатических и налоговых законов на фоне бушующих природных пожаров на Гавайях. К обсуждению темы подключились и читатели издания.

«Он живет в потустороннем мире», — сыронизировал Taofledermaus.

«Клоун», — добавил Timd66md.

Ранее, рассказывал 5-tv.ru, Байден и вовсе забыл название гавайского острова Мауи, который серьезно пострадал от пожаров. Во время публичного выступления он перепутал его с Большим островом.

Байдену в ноябре исполнится 81 год. Он является самым возрастным президентом в истории США.

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