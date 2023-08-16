Запахло жареным: Байден забыл название пострадавшего от пожаров острова в США

Гавайцы жалуются на правительство, потому что не получают должной помощи. Может, она просто уходит куда-то в другое место?

Президент США Джо Байден забыл название гавайского острова Мауи, который серьезно пострадал от пожаров. Во время публичного выступления в штате Висконсин он перепутал его с Большим островом.

«Военные вертолеты принимали участие в тушении пожаров на Большом острове, потому что на Большом острове продолжает что-то гореть», — прокомментировал Байден.

Местные жители называют Большим островом Гавайи — самый крупный остров архипелага. Лесные пожары же охватили другой, меньший по размеру остров — Мауи.

Вашингтон занимается ликвидацией огня на острове, однако его население такой помощью крайне недовольно. СМИ писали, что местные жители вынуждены бросать свои дома в побеге от стихии, а волонтеры делают для них намного больше, нежели правительство.

В Конгрессе и вовсе обратили внимание на то, что огромные средства продолжают вливаться в украинский конфликт, однако должная поддержка Гавайям не оказывается.

Пожары на Мауи начались 9 августа. Сильный ветер быстро распространил огонь по территории острова, в результате чего дотла сгорел туристический городок Лахайна, а еще порядка 4,5 тысячи человек остались без крыши над головой. Власти оценивают нанесенный стихией ущерб в шесть миллиардов долларов. Бедствие стало крупнейшим в США за последний век.

Ранее 5-tv.ru публиковал шокирующие кадры с полыхающих Гавайев.