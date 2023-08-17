Вылетел с трассы: не менее 18 человек погибли при страшном ДТП с автобусом

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Не менее 18 человек погибли при автокатастрофе в Боливии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stringer; 5-tv.ru

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Еще 20 пассажиров, как отмечается, серьезно пострадали.

По меньшей мере 18 человек стали жертвами автокатастрофы в Боливии. Еще 20 человек серьезно пострадали.

Все они — пассажиры автобуса, который вылетел с оживленной трассы и рухнул в овраг. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.

Уцелевшим людям, застрявшим в салоне, помогли выбраться. Из-за аварии двери автобуса оказались заблокированы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека погибли и четыре пострадали в результате аварии в Башкирии. Среди раненых оказался и годовалый ребенок.

Столкнулись две отечественные легковушки. Водитель одной из них грубо нарушил правила — начал совершать обгон там, где знак запрещал это делать, и лоб в лоб врезался в другой автомобиль.

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