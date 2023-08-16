Лоб в лоб: жуткая авария унесла жизни нескольких человек в Башкирии

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Два человека погибли в результате ДТП в Башкирии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Баранов Владимир; 5-tv.ru

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Среди раненых при этом оказался годовалый ребенок.

Два человека погибли и четыре пострадали в результате аварии в Башкирии. Среди раненых оказался и годовалый ребенок.

Столкнулись две отечественные легковушки. Водитель одной из них грубо нарушил правила — начал совершать обгон там, где знак запрещал это делать, и лоб в лоб врезался в другой автомобиль.

Оба водителя скончались еще до приезда врачей. Пострадавших отвезли в ближайшие больницы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что страшная авария в Тюменской области унесла жизни пяти человек, в том числе троих детей. Водитель легковушки решил пойти на обгон, но не справился с управлением.

Машину занесло, она вылетела на встречку, где врезалась в большегруз. От удара автомобиль в прямом смысле разорвало на две части.

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