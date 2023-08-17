Рекордное число первоклассников ожидается 1 сентября в школах России

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Какие нюансы и нововведения ожидают учеников в грядущий День знаний?

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Рекордное число первоклассников ожидается в этом году в российских школах — около 120 тысяч. «Известия» узнали, какие нюансы и нововведения ожидают учеников в грядущий День знаний.

Первый день осени выпадает в этом году на конец недели. Но большинство школ не будут сдвигать начало обучения на понедельник.

Торжественные линейки пройдут с поднятием флага и исполнением гимна России, а затем последует классный час. В этом году он получил название «Урок мира».

В столичном регионе в День знаний пока что прогнозируют тепло и солнце. В городе на Неве ожидается слабый дождь.

Ранее 5-tv.ru писал, что почти до десяти тысяч рублей подорожал набор школьника. Речь о минимальном списке, в который входят пенал, дневник, набор карандашей и ручек, тетради, школьная форма и туфли.

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