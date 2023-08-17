Япония увеличила импорт зерна из России на 5679,4% в 2023 году

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 27 0

В июле этого года Япония стала больше закупать российское зерно на 5679,4%

Япония увеличила импорт зерна из России на 5679,4% в 2023 году

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Читайте нас в: Дзен Новости

При этом японское минэкономики запретило поставку своих автомобилей в РФ.

По итогам июля текущего года Япония нарастила импорт зерновых из России на 5679,4%. Данные приводит японского министерство финансов, которое обнародовало торговую статистику 17 августа.

Согласно информации, импорт российского СПГ (сжиженный природный газ) сократился на 53,6%, цветных металлов на 69,5%, а угля — на 72,9%.

Также значительно снизилась и закупка руды цветных металлов, а также товаров из стали и железа: на 93% и 52,2% соответственно.

Импорт рыбной продукции упал на 35,3%, овощей — на 30%.

Стоит напомнить, что Япония присоединилась к антироссийским санкциям, в том числе, в торгово-экономической сфере, и поставила запрет на экспорт предметов роскоши, косметики и некоторые виды медицинских товаров. А с июля текущего года запрещена поставка в Россию автомобилей и гибридных автомобилей.

Ранее 5-tv.ru писал, что США вместе с Турцией и Украиной ищут альтернативные пути экспорта зерна.

+25° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
96.70
-0.72 105.66
-0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:03
На территории завода «Красный Октябрь» в Волгограде произошел пожар
11:55
Жизнь после тайфуна: море во Владивостоке приняло коричневый цвет
11:48
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине
11:44
Суд оштрафовал Google на три миллиона рублей за фейки об СВО
11:42
Дороги охвачены пламенем: что происходит на фоне пожаров на Тенерифе
11:36
Возбуждение дела против экс-главы Ростовского областного суда признали законным

Сейчас читают

Необходимость или психологическое расстройство – где грань?
Умер создатель легендарных советских мультфильмов Николай Евлюхин
Российскую нефть для Китая вывели на открытую воду: Севморпуть потребовал ледоколы
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку