«Все было в ужасе»: за какой поступок Волочковой стыдно перед дочерью

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Рита Миронова
Рита Миронова 54 0

Волочкова рассказала, как дочь с друзьями устроила в ее доме потоп

«Все было в ужасе»: за какой поступок Волочковой стыдно перед дочерью

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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В последнее время отношения между звездой и ее наследницей были напряженными. Неужели она поняла, чем могла так обидеть чадо?

Балерина Анастасия Волочкова однажды сорвалась на свою любимую дочь и ее подруг. В интервью для шоу «Не Пруст» знаменитость рассказала о давнем инциденте и призналась, что до сих пор чувствует стыд перед наследницей.

«Произошло однажды так, что у нас ночью отключили воду на несколько часов, а девчонки пошли мыться и не закрыли кран, и дома случился потоп. Залита была комната на первом этаже, все было в таком ужасе, плавал ковер. Я была очень сильно возмущена, потому что только сделала ремонт», — поделилась звезда.

В тот момент ее охватила такая злость, что Ариадне и ее подружкам пришлось забыть о запланированном вскоре киносеансе. Разгневанная Волочкова заставила девочек убирать дом.

«Вспоминаю, как Ариша была расстроена, и мне за это безумно стыдно», — раскаялась балерина.

Ариадна пыталась устранить потоп еще до того, как ее мама это заметила. Однако использование полотенец и пледов родительницу не впечатлило.

Сейчас Волочкова не живет со своей дочерью, лишь изредка видясь в свободное время. Звездная наследница живет в центре Москвы у своего отца Игоря Вдовина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Волочкова сорвалась из-за вопроса о романе 17-летней дочери.

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