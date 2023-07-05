«Что тут такого?» — Волочкова сорвалась из-за вопроса о романе 17-летней дочери

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 300 0

Волочкова заявила, что одобряет отношения 17-летней дочери Ариадны

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Звезда списала интерес публики к этой теме на нехватку секса в жизни людей.

Балерина Анастасия Волочкова заявила 5-tv.ru, что людям не хватает секса, раз они так переживают за личную жизнь ее 17-летней дочери.

«Ариадна живет не с молодым человеком, а с ее папой и его женой. Давайте из этого не будем устраивать каких-то эксцессов. Что тут такого?» — искренне удивилась знаменитость.

Накануне наследница приезжала к танцовщице в гости в сопровождении молодого человека, даже оставшись в отчем доме с ночевкой. Только вот разместились они, как выразилась сама знаменитость, во взрослой спальне.

«У вас там у всех ****** (нехватка секса — Прим. ред.) что ли? Вы до меня не можете докопаться, вы уже по поводу моей дочери спрашиваете», — возмутилась Волочкова.

При этом звезда напомнила, что Ариадне уже осенью исполнится 18 лет — и та с успехом закончила учебу в лицее. Сама Волочкова начала встречаться уже с 15 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Волочкова призвала женщин обнажаться.

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