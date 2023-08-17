Помощь в работе на себя: рассказываем все о налогах для самозанятых

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 24 0

Самозанятым станет проще оформлять налоги через приложение

Помощь в работе на себя: рассказываем все о налогах для самозанятых

Фото: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska

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Как работает новая система и о чем важно не забыть?

В 2019 году в России появился налог на профессиональный доход (НПД). Он призван упростить процесс легализации бизнеса, а также сэкономить денежные средства предпринимателям. С помощью материала URA.RU вместе разбираемся в налоговом законодательстве.

Налог на профессиональный доход (НПД)

Налог на профессиональный доход — это экспериментальный налоговый режим, созданный специально для самозанятых граждан. Переход на него осуществляется добровольно, тем самым позволяя гражданам самим выбирать удобную им систему налогообложения. НПД позволяет не переживать по поводу штрафов за незаконную предпринимательскую деятельность, а также создает комфортные и современные условия с помощью мобильного приложения.

Кого можно считать самозанятым

Для перехода на НПД необходимо быть физическим лицом, не имеющим статус ИП, и оказывающим услуги или продающим товары собственного производства, или же ИП, которое занимается бизнесом и уже работало на других режимах. Также важно не иметь наемных работников с трудовыми договорами.

Кто не может пользоваться НПД

НПД недоступен гражданам и ИП, которые продают подакцизные товары и товары с маркировкой, занимаются добычей и продажей полезных ископаемых, перепродажей, работой в интересах других лиц, а также курьерам и водителям, передающим деньги от покупателя продавцу без наличия у него кассы и чека.

Ставки налога для самозанятых в 2023 году

До 31 декабря 2028 года граждане, использующие НПД обязаны платить 4% с доходов от физических лиц и 6% с доходов от организаций и ИП. В добавок, все самозанятые имеют право на налоговый бонус в 10 000 рублей. Он срабатывает автоматически, уменьшая ставку налога до 3% и 4% от частных лиц и организаций соответственно. По исчерпанию бонуса, налог вернется к первоначальным 4% и 6%.

Лимит по доходам

НПД можно использовать до тех пор, пока сумма дохода в течение года не превысит 2,4 миллиона рублей. При этом отсутствует ограничение по сумме дохода за месяц. Сумму дохода можно узнать в мобильном приложении «Мой налог». После превышения лимита, гражданин будет обязан перейти на другие режимы налогообложения.

Как воспользоваться налогом на профессиональный доход

С помощью мобильной или веб-версии приложения «Мой налог» можно пройти регистрацию, после чего необходимо дождаться подтверждения. При этом не требуется посещать инспекцию или заполнять бумажную версию заявления.

Преимущества НПД

  • Законный заработок;
  • Режим совместим с основной работой по трудовому договору;
  • Удобная регистрация;
  • Отсутствие необходимости формировать налоговую отчетность и подавать декларации о доходах;
  • Не нужно считать налоги;
  • Низкие ставки по налогу;
  • Налоговый вычет в размере 10 000 рублей;
  • Освобождение от уплаты взносов;
  • Возможность не применять онлайн-кассу;
  • Возможность регистрации для пенсионеров;
  • Привлечение большего количества клиентов.
  • Как рассчитывается сумма налога.

Еще одним плюсом НПД является автоматизированная оплата налога. Гражданину не нужно самому высчитывать сумму платежа, от него требуется лишь формировать чеки по каждому поступлению от всех облагаемых налогом видов деятельности.

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