Галета с миндалем и ревенем: рецепт легкого и вкусного пирога к чаю

Рецепт галеты с миндалем и ревенем очень прост в приготовлении и отлично сочетается с ароматным травяным чаем. Издание utro.ru пишет, что пирог рассчитан на шесть персон, а ингредиенты, входящие в его состав, вполне бюджетны и не займут особого времени при поиске.

Нужные ингредиенты:

Мука — 250 граммов;

Сахар — 170 граммов;

Ванильный сахар — 20 граммов;

Сливочное масло — 200 граммов;

Вода — 70 миллилитров;

Одно яйцо;

Миндальная мука — 100 граммов;

Ревень — четыре штуки.

Способ приготовления

Ревень необходимо как следует вымыть и очистить от кожуры. Корешки и верхушки — срезать, а стебли разрезать вдоль и разделить на три части.

Все это следует выложить на тарелке и посыпать сахаром, оставив пропитаться. Затем нужно заготовить тесто — для этого перемешайте муку и сахар, добавив затем ванильный порошок.

В полученную смесь заливается сливочное масло и растирается вручную. После добавьте холодной воды и замесите полученное тесто, скатав его в шар.

Если оно получилось липким, присыпьте больше муки. Шар следует замотать в пищевую пленку и оставить в холодильнике.

После этого готовится ореховый крем. Взбейте сливочное масло с сахаром и добавьте в смесь яйцо и миндальную муку, затем взбейте.

Далее выньте тесто из холодильника и раскатайте на пергаменте или противне. Центр теста необходимо размазать кремом, а сверху выложить ревень, загнув края пирога.

Галета выпекается 30-40 минут, наблюдайте по готовности. По прошествии этого периода времени пирог можно подавать на стол к чаю.

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