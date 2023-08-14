Пальчики оближешь: лучшие рецепты на завтрак от Константина Ивлева

Не знаете, чем побаловать себя и близких на завтрак сегодня? Вот вам несколько самых свежих идей от шеф-повара Константина Ивлева. Такие рецепты никого не оставят равнодушным!

Шакшука с брынзой

Ингредиенты:

Помидор — 200 граммов;

Сладкий перец — 80 граммов;

Брынза — 100 граммов;

Яйцо — 4 штуки;

Лук красный сладкий — 15 граммов;

Сливочное масло — 80 граммов;

Растительное масло — 50 миллилитров;

Зира, молотый кориандр, копченая паприка, петрушка, укроп, базилик зеленый, перец, хлеб, соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Разогреваем сковороду, добавляем сливочное и оливковое масло, нарезанные дольками помидоры и очень хорошо обжариваем. Затем высыпаем также нарезанный на тонкие дольки перец и рубленный чеснок и немного позже — специи. Чуть позже кладем еще кусочек сливочного масла. Убавляем огонь и вводим слегка взбитые яйца. Спустя пару минут добавить мелко порезанный крымский и зеленый лук и крупные кусочки брынзы. Выключить и оставить сковороду на минуту.

Во время готовки параллельно разогреть духовку и положить туда ломтики багета, запечь до румяности.

Подаем блюдо на сковороде, присыпав базиликом и добавив туда же поджаренный хлеб.

Сырники «по-ивлевски»

Ингредиенты:

Творог 9% — 400 граммов;

Лимонные дольки — 60 граммов;

Растительное масло — 60 миллилитров;

Мука — 200 — граммов;

Яйцо — 1 штука;

Соль, сахар — по вкусу.

Способ приготовления:

Высыпать творог в миску, добавить яйцо, щепотку соли, немного сахара, хорошо размешайть массу и пропустить ее через сито. Следом соединить ее с кусочками лимона.

Сформируйте сырники и выложите на разогретую сковороду с маслом, слегка обжарьте с двух сторон, а затем поставьте сковороду в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Запекайте не более пяти минут. Готово. Подавайте со сметаной, джемом или любым соусом, который нравится.

Фирменный омлет с ветчиной, сыром и зеленым базиликом

Ингредиенты:

Яйцо — 3 штуки;

Оливковое масло — 20 миллилитров;

Сыр — 80 граммов;

Ветчина — 80 граммов;

Базилик зеленый — 10 граммов;

Лук-сибулет — 10 граммов;

Сыр мягкий — 60 граммов;

Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Берем любой сыр, натираем, соединяем с мелко рубленной ветчиной, добавляем нашинкованный лук-сибулет и базилик и немного мягкого сыра — начинка готова.

Затем разбиваем яйца в миску, взбиваем, перчим и выливаем на сковороду с маслом — сильно разогревать ее нужно. Далее ждем, когда масса схватится и превратится в омлетный блин, перекладываем его на сковороду — получается такая омлетная пицца. На нее тонким слоем выкладываем начинку, но не до конца, делаем ролл и выкладываем на противень. Ставим в разогретую духовку, а параллельно делаем томатную сальсу.

Нарезаем кубиками помидоры, базилик, добавляем оливковое масло, соль, перец. После смесь выкладываем сверху запеченного ролла. Готово!

Запеканка творожная с вяленой земляникой и лимонной сметаной

Творог 9% — 400 граммов;

Яйцо — 2 штуки;

Мука — 100 граммов;

Вяленая земляника — 60 граммов;

Сливочное масло — 20 граммов;

Сметана 20% — 40 граммов;

Лимон — ¼ штуки;

Сахар — 30 граммов;

Соль и ванильная сахарная пудра — по вкусу.

Способ приготовления:

Смешиваем творог с яйцом, мукой, щепоткой соли, сахаром и вяленой земляникой. Смазываем формочки для запекания. Выкладываем массу и отправляем в духовку на 20-25 минут, температура — 180-200 градусов.

Этим временем берем сметану, натираем в нее цедру лимона, перемешиваем и вводим немного сахарной пудры. Достаем из духовки запеканку, сверху поливаем сметаной. Приятного аппетита!

Оладьи с карамельно-ореховым соусом и вяленой вишней

Сахар — 100 граммов;

Сливки 33% — 100 миллилитров;

Фундук — 60 граммов;

Вяленая вишня — 30 граммов;

Мята свежая — 2 грамма.

Тесто: молоко — 250 миллилитров; мука — 225 граммов; сахар — 70 граммов; соль — 8 граммов; масло растительное — 100 миллилитров; яйцо — 1,5 шуки, дрожжи — 6,5 граммов.

Способ приготовления:

Берем молоко, вводим сухие дрожжи и подогреваем до 40 градусов. Далее высыпаем в сухую емкость муку, разбиваем туда слегка взбитое яйцо, соль, сахар, размешиваем и вводим молоко, перемешиваем, вливаем растительное масло, снова перемешиваем — тесто должно получиться эластичным.

Разогреваем сковороду без масла, выкладываем тесто ложкой, готовим оладьи.

Соус: растапливаем сахар до небольшого изменения цвета, добавляем фундук, затем — сливки. Когда соус приобретет коричневатый оттенок, он готов.

Оладьи выкладываем стопочкой в глубокую миску, сверху поливаем соусом, добавляем вишню и мяту — наслаждайтесь!

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как быстро приготовить кабачки с сыром — диетическое блюдо от Константина Ивлева.