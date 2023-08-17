Стивен Кинг за доллар продал права на рассказ студентке из Узбекистана

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 25 0

Фильм, снятый по произведению, был признан лучшим триллером на кинофестивале в Малайзии.

Стивен Кинг за доллар продал права на рассказ студентке из Узбекистана

Фото: www.globallookpress.com / Brian Cahn

Читайте нас в: Дзен Новости

Всемирно известный писатель Стивен Кинг продал права на экранизацию своего рассказа «Человек, который не пожимал рук» всего за один доллар. Режиссером фильма по мотивам произведения стала студентка из Узбекистана Гульнара Иванова, передает RTVI.

Она приняла участие в программе Dollar Baby во время учебы в ташкентском филиале ВГИКа. Суть проекта в том, что Кинг предоставляет возможность будущим работникам кинематографа снять картину по его произведениям.

Как признается девушка, она подала заявку со своим замыслом, и организаторы ее оценили. Более того, фильм, которого пока нет в открытом доступе, стал победителем в номинации «Лучший триллер» на фестивале в Малайзии.

Рассказ «Человек, который не пожимал рук» был опубликован Кингом в 1985 году. Он повествует о мужчине, который мог убивать с помощью прикосновения.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России появился новый лидер в детской литературе.

+25° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
96.70
-0.72 105.66
-0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:44
«Это были страшные три дня»: Домогаров прервал молчание после смерти бывшей жены
16:41
Путин поручил отменить штрафы в отношении бизнеса
16:39
Взывают о помощи: жители поселка в Приморье в одночасье лишились всего
16:34
Путин поручил ускорить перевод активов бизнеса в российскую юрисдикцию
16:33
Планета обезьян: банда макак столкнула туриста с 50-метрового обрыва в Таиланде
16:30
Директора психбольницы задержали на Украине за липовые справки уклонистам

Сейчас читают

"Хочу белоснежный, жемчужного цвета гроб": Волочкова рассказала о своих идеальных похоронах
«Долгие-долгие годы»: опасна ли для России «секретная база» НАТО в Финляндии
«Белоснежный, жемчужного цвета»: Анастасия Волочкова выбрала гроб себе-любимой
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку