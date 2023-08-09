Роулинг сбросили с трона: в России появился новый лидер в детской литературе
Книги Пушкина и Чуковского стали самыми издаваемыми в детской литературе
Фото, видео: www.globallookpress.com / Hubert Boesl; 5-tv.ru
Автора «Гарри Поттера» нет даже в первой пятерке рейтинга.
Мойдодыр, царь Салтан и Балда обошли Гарри Поттера. Джоан Роулинг — больше не самый издаваемый детский автор в России.
С первой строчки рейтинга ее вытеснили «наше все» в литературе для самых маленьких — Корней Иванович Чуковский и Александр Сергеевич Пушкин. Об этом свидетельствуют последние данные Российской книжной палаты.
С начала года издательства выпустили книги Чуковского и Пушкина тиражом свыше миллиона экземпляров. Роулинг нет даже в первой пятерке.
Отечественные классики обходят иностранцев и во взрослой литературе. Лидером ТОП-20 самых издаваемых авторов в России стал Федор Достоевский — он сместил с первой строчки Стивена Кинга.
Ранее 5-tv.ru писал, что одна из первых книг «Гарри Поттер и философский камень» ушла с молотка за 13 с половиной тысяч долларов. Это больше миллиона рублей.
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