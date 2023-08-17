В Швеции повышен уровень террористической угрозы до предпоследнего

В Швеции повышен уровень террористической угрозы с третьего до четвертого по пятибалльной шкале. Об этом сообщила глава полиции Шарлот фон Эссен.

«Мы находимся в ухудшающейся ситуации с безопасностью. Угроза будет сохраняться в течение длительного времени», — пояснила она свое решение.

Уточняется, что мера была согласована с военной разведкой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Совбез Африканского союза не будет применять силу против мятежников в Нигере.