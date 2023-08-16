Совбез Африканского союза не будет применять силу против мятежников в Нигере

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 37 0

До этого в страну хотели ввести военных.

Совбез Африканского союза не будет применять силу против мятежников в Нигере

Фото: www.globallookpress.com / Michael Kappeler

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Совбез Африканского союза не будет применять силу против мятежников в Нигере. О принятом решении сообщили СМИ со ссылкой на источники.

Президент Нигера Мохамед Базум был свергнут 26 июля в результате госпереворота. Тогда же руководители восстания сообщили о закрытии границ страны, введении комендантского часа и приостановке действия местной конституции.

Позднее стало известно, что ЭКОВАС распорядился о развертывании военных сил для «восстановления демократии в республике».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Нигере мятежники намерены отдать под суд свергнутого президента и его приближенных за «государственную измену» и «подрыв безопасности страны».

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