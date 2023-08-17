Работников предприятий ОПК будут обеспечивать арендным жильем

Когда новая мера начнет действовать в России?
Фото: www.globallookpress.com / Markus Brunner
Работники системообразующих предприятий оборонного комплекса (ОПК) России будут обеспечиваться арендным жильем на льготных условиях. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он уточнил, что мера начнет действовать с 2024 года.
«Я дам соответствующее поручение — рассмотреть такую возможность», — сказал Мишустин во время посещения АО «Ракетно-космический центр «Прогресс».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что порядка 400 тысяч российских семей с начала года решили жилищный вопрос и улучшили условия жизни с помощью льготной ипотеки.
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