Работников предприятий ОПК будут обеспечивать арендным жильем

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 26 0

Когда новая мера начнет действовать в России?

Работников предприятий ОПК будут обеспечивать арендным жильем

Фото: www.globallookpress.com / Markus Brunner

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Работники системообразующих предприятий оборонного комплекса (ОПК) России будут обеспечиваться арендным жильем на льготных условиях. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он уточнил, что мера начнет действовать с 2024 года.

«Я дам соответствующее поручение — рассмотреть такую возможность», — сказал Мишустин во время посещения АО «Ракетно-космический центр «Прогресс».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что порядка 400 тысяч российских семей с начала года решили жилищный вопрос и улучшили условия жизни с помощью льготной ипотеки.

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